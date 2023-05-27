Егорян: возможна ли международная карьера? Я живу сегодняшним днём
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Российская фехтовальщица Яна Егорян ответила на вопрос о международных соревнованиях.
«Думаю ли я, что международная карьера ещё возможна? Я не думаю. Живу сегодняшним днём. Сегодня соревнования – хорошо, завтра соревнования – хорошо. Нет – ну, значит нет, что‑то другое надо делать.
Все олимпийские чемпионки в нашей стране, здесь. Это не мы должны стараться туда попасть, они должны мечтать, чтобы мы с ними фехтовали. Время покажет», – сказала Егорян в интервью «Матч ТВ».
Ранее Егорян уступила Софье Великой (13:15) в финале турнира «Московская сабля».
Егорян дважды выигрывала золото на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. На счету спортсменки две золотые медали на чемпионатах мира и шесть — на европейских первенствах.
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