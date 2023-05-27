Международная федерация водных видов спорта переедет из Швейцарии в Венгрию

Международная федерация водных видов спорта объявила, что собирается перенести штаб-квартиру из швейцарской Лозанны в Венгрию, сообщает AP. World Aquatics подписала рабочее соглашение с официальными лицами правительства премьер-министра страны Виктора Орбана в Будапеште.

Столица Венгрии принимала чемпионаты мира по водным видам спорта в 2017 и 2022 годах и эти соревнования ещё раз пройдут здесь в 2027-м. В Будапеште также находятся штаб-квартиры международных федераций дзюдо и тяжелой атлетики.

«Венгрия неоднократно доказывала, что является прекрасным местом для нашего спорта и наших спортсменов», — заявил президент World Aquatics Хусейн аль-Мусаллам, добавив, что федерация «остаётся искренне признательна за это».

Федерация также сообщила, что у нее есть «несколько центров развития по всему миру», в том числе в России, Сенегале и Таиланде, а в Будапеште «находятся специализированные объекты для тренировок и соревнований по водным видам спорта».

По данным местных СМИ, World Aquatics стремится к тому, чтобы половину её штатных должностей в новой штаб-квартире занимали венгры.

В 2018 году Международная федерация водных видов спорта, тогда известная под аббревиатурой FINA, отпраздновала свое 110-летие, открыв новую штаб-квартиру в Лозанне на склоне холма по соседству с Верховным судом Швейцарии. Вилла XIX века была расширена за счет современных офисов.

Международная федерация водных видов спорта была основана в 1908 году в Лондоне и переехала в Лозанну в 1986-м.