Международная федерация водных видов спорта переедет из Швейцарии в Венгрию

Международная федерация водных видов спорта объявила, что собирается перенести штаб-квартиру из швейцарской Лозанны в Венгрию, сообщает AP. World Aquatics подписала рабочее соглашение с официальными лицами правительства премьер-министра страны Виктора Орбана в Будапеште.
Столица Венгрии принимала чемпионаты мира по водным видам спорта в 2017 и 2022 годах и эти соревнования ещё раз пройдут здесь в 2027-м. В Будапеште также находятся штаб-квартиры международных федераций дзюдо и тяжелой атлетики.
«Венгрия неоднократно доказывала, что является прекрасным местом для нашего спорта и наших спортсменов», — заявил президент World Aquatics Хусейн аль-Мусаллам, добавив, что федерация «остаётся искренне признательна за это».
Федерация также сообщила, что у нее есть «несколько центров развития по всему миру», в том числе в России, Сенегале и Таиланде, а в Будапеште «находятся специализированные объекты для тренировок и соревнований по водным видам спорта».
По данным местных СМИ, World Aquatics стремится к тому, чтобы половину её штатных должностей в новой штаб-квартире занимали венгры.
В 2018 году Международная федерация водных видов спорта, тогда известная под аббревиатурой FINA, отпраздновала свое 110-летие, открыв новую штаб-квартиру в Лозанне на склоне холма по соседству с Верховным судом Швейцарии. Вилла XIX века была расширена за счет современных офисов.
Международная федерация водных видов спорта была основана в 1908 году в Лондоне и переехала в Лозанну в 1986-м.
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