Baza: мужчина погиб во время соревнований по парусному спорту на Волге

Парусную гонку в честь советского яхтсмена Кондрата Гуняшова омрачила трагедия. Во время соревнований поднялся сильный ветер и одного из участников сдуло ветром, сообщает Baza. Его тело пока не нашли.

Соревнования по парусному спорту проходили на Волге. Участникам необходимо было добраться из Тольятти в город Сенгилей Ульяновской области.

Вчера, 26 мая на Волге поднялся сильный ветер и возникли большие волны. Капитану и матросу команды «Рикошет 901» не удавалось совладать с парусом, поэтому ним присоединился 40-летний Виктор Сиволапов. Он вышел на палубу помочь с брасом, но не удержался и упал за борт. Члены команды кинули Виктору спасательный круг, однако шторм помешал спасательной операции, и мужчина пропал.