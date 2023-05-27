Baza: мужчина погиб во время соревнований по парусному спорту на Волге
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Парусную гонку в честь советского яхтсмена Кондрата Гуняшова омрачила трагедия. Во время соревнований поднялся сильный ветер и одного из участников сдуло ветром, сообщает Baza. Его тело пока не нашли.
Соревнования по парусному спорту проходили на Волге. Участникам необходимо было добраться из Тольятти в город Сенгилей Ульяновской области.
Вчера, 26 мая на Волге поднялся сильный ветер и возникли большие волны. Капитану и матросу команды «Рикошет 901» не удавалось совладать с парусом, поэтому ним присоединился 40-летний Виктор Сиволапов. Он вышел на палубу помочь с брасом, но не удержался и упал за борт. Члены команды кинули Виктору спасательный круг, однако шторм помешал спасательной операции, и мужчина пропал.
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