Чемпион мира по фехтованию Решетников: МОК дискредитировал себя условиями допуска россиян

Четырёхкратный чемпион мира по фехтованию на саблях Вениамин Решетников прокомментировал условия допуска россиян и белорусов на международные соревнования, выдвинутые Международным олимпийским комитетом.

«Карьера практически заканчивается, Олимпийские игры 2024 года — последний шанс поехать и завоевать олимпийскую медаль. Но я понимаю, что она не имеет никакого смысла, потому что МОК дискредитировал себя своими условиями. В Олимпийской хартии чётко написано, что соревнования — борьба между спортсменами, не между странами, а нас в итоге кошмарят по всем фронтам.

Нейтральный статус, на мой взгляд, — формальность, которая организована Международным олимпийским комитетом совместно с Международной федерацией фехтования, потому что выставленные условия практически невыполнимы. Я не строил больших надежд на то, что нас допустят», — цитирует Решетникова ТАСС.

Ранее Вениамин Решетников не попал в число 17 россиян, допущенных на международные соревнования по фехтованию в нейтральном статусе. В Федерации фехтования России заявили, что никто из российских спортсменов не будет выступать на условиях, предложенных Международной федерацией фехтования.