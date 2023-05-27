Чемпион мира по фехтованию Решетников: МОК дискредитировал себя условиями допуска россиян

Четырёхкратный чемпион мира по фехтованию на саблях Вениамин Решетников прокомментировал условия допуска россиян и белорусов на международные соревнования, выдвинутые Международным олимпийским комитетом.
«Карьера практически заканчивается, Олимпийские игры 2024 года — последний шанс поехать и завоевать олимпийскую медаль. Но я понимаю, что она не имеет никакого смысла, потому что МОК дискредитировал себя своими условиями. В Олимпийской хартии чётко написано, что соревнования — борьба между спортсменами, не между странами, а нас в итоге кошмарят по всем фронтам.
Нейтральный статус, на мой взгляд, — формальность, которая организована Международным олимпийским комитетом совместно с Международной федерацией фехтования, потому что выставленные условия практически невыполнимы. Я не строил больших надежд на то, что нас допустят», — цитирует Решетникова ТАСС.
Ранее Вениамин Решетников не попал в число 17 россиян, допущенных на международные соревнования по фехтованию в нейтральном статусе. В Федерации фехтования России заявили, что никто из российских спортсменов не будет выступать на условиях, предложенных Международной федерацией фехтования.
- 27 мая 2023
-
19:58
-
19:29
-
19:05
-
18:30
-
18:28
-
13:15
-
09:20
-
04:32
-
00:36
-
00:13
- 26 мая 2023
-
23:37
-
23:21
-
21:51
-
20:50
-
20:06
-
19:54
-
18:59
-
18:48
-
18:14
-
18:05
-
17:32
-
16:25
-
14:05
-
10:24
-
00:59
-
00:43
- 25 мая 2023
-
23:55
-
21:40
-
21:07
-
20:21
-
19:47
-
19:30
-
19:08
-
18:45
-
18:27