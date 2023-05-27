World Taekwondo: участие россиян в чемпионате мира станет примером поддержки атлетов

Глава Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) Чон Вон Чо прокомментировал допуск российских и белорусских спортсменов на чемпионат мира, который пройдёт с 29 мая по 6 июня в Баку (Азербайджан).

«Тхэквондо — самый мирный вид единоборств. С тех пор как начался конфликт на Украине, мы решили заблокировать участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях. Но спорт есть спорт, поэтому ни один спортсмен не может не участвовать в соревнованиях по политическим причинам. Мы уважаем право спортсменов на участие в соревнованиях, вот почему мы допустили их, но под нейтральным флагом. Мы верим, что в дальнейшем будем поддерживать всех спортсменов, которые занимаются тхэквондо.

После начала СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией Российской Федерации) мы поддерживали украинских спортсменов, мы пригласили их на чемпионат мира в прошлом году, поддерживали их финансово. Я верю и надеюсь, что участие российских и белорусских спортсменов в грядущем чемпионате мира по тхэквондо станет хорошим примером поддержки наших спортсменов», — приводит слова главы Всемирной федерации тхэквондо портал Inside the Games.