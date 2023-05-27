«Ростов-Дон» выступил с официальным заявлением об участии Дмитриевой в финале Суперлиги

Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» выступил с официальным заявлением относительно участия игрока ЦСКА Дарьи Дмитриевой в финальной серии чемпионата России.

ЦСКА отозвал Дмитриеву из аренды в словенский «Крим», но «Ростов-Дон» подал жалобу в Федерацию гандбола России (ФГР), которая ещё перед первым матчем открыла дисциплинарное дело. Однако Дмитриева оказалась в заявке на матч и сыграла почти четыре минуты в концовке, сделав одну голевую передачу. В протоколе матча «Ростов-Дон» оставил отметку о поданном протесте, так как считает недопустимым внесение в именной заявочный лист Дмитриевой на матчи финала Суперлиги-2022/2023.

В своём заявлении «Ростов-Дон» ссылается на пункт 1.9.4.2. регламента, согласно которому дозаявки игроков в период проведения финального этапа соревнований и переходных турниров запрещены. Исключениями могут быть только два случая: первый касается юношеских команд, второй гандболистов, которые не были внесены в заявку на этот сезон в соревнованиях ФГР, континентальных и международной федераций.

«Таким образом, действия клуба ЦСКА по внесению игрока в именной заявочный лист являются недопустимыми, так как не подпадают под исключения, установленные статьей 1.9.4.2. Регламента, в случае «дозаявки» игрока, согласно пункту 1.9.4. Регламента.

Наш клуб всегда руководствовался принципами солидарности, взаимного уважения и честной спортивной игры и привык сражаться только на игровом поле. Для нас важно соблюдать принцип «фэйр-плей»: свод этических норм и понятий о благородстве и справедливости в спорте», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Ростов-Дона».

В первом матче «Ростов-Дон» уступил ЦСКА со счётом 28:32. Второй матч запланирован на вторник, 30 мая.