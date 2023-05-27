Саблист Дмитрий Даниленко объяснил, почему отказался от полученного нейтрального статуса

Российский саблист Дмитрий Даниленко заявил, что не будет выступать на международных соревнованиях, несмотря на то что получил необходимый для этого нейтральный статус.

Даниленко попал в число 17 российских фехтовальщиков, которым международная федерация одобрила нейтральный статус. Среди этих спортсменов нет ни одного призёра Олимпийских игр в Токио, на которых россияне завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль.

«Несправедливо, что одних пускают, других — нет, вносят раздор в команду. Считаю, что это неправильно, даже несмотря на то что у меня есть допуск. Насколько я понял, нам ещё и выдвинуты условия, согласно которым мы не можем получать зарплату в России, выступать на российских соревнованиях. Фактически мы должны отказаться от Родины, на таких условиях это недопустимо», — приводит слова Даниленко ТАСС.