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Саблист Дмитрий Даниленко объяснил, почему отказался от полученного нейтрального статуса

Саблист Дмитрий Даниленко объяснил, почему отказался от полученного нейтрального статуса
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Российский саблист Дмитрий Даниленко заявил, что не будет выступать на международных соревнованиях, несмотря на то что получил необходимый для этого нейтральный статус.

Даниленко попал в число 17 российских фехтовальщиков, которым международная федерация одобрила нейтральный статус. Среди этих спортсменов нет ни одного призёра Олимпийских игр в Токио, на которых россияне завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль.

«Несправедливо, что одних пускают, других — нет, вносят раздор в команду. Считаю, что это неправильно, даже несмотря на то что у меня есть допуск. Насколько я понял, нам ещё и выдвинуты условия, согласно которым мы не можем получать зарплату в России, выступать на российских соревнованиях. Фактически мы должны отказаться от Родины, на таких условиях это недопустимо», — приводит слова Даниленко ТАСС.

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