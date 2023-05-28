Райан Краузер установил новый мировой рекорд в толкании ядра

Американец Райан Краузер толкнул ядро на 23 метра 56 сантиметров в четвёртой попытке на соревнованиях золотой категории Континентального тура World Athletics Гран-при Лос-Анджелеса в ночь с 27 на 28 мая мск. Он обновил мировой рекорд на открытом воздухе на 19 см. Предыдущее достижение 23 м 37 см принадлежало Краузеру и было установлено 18 июня 2021 года на соревнованиях в Юджине.
Во время нынешнего выступления в Лос-Анджелесе американец также толкнул ядро на 23 м 31 см во второй попытке. Даже со своим худшим результатом в шести попытках 22,80 Краузер всё равно выиграл бы эти соревнования с большим преимуществом: лучший результат занявшего второе место новозеландца Том Уолша составил 22,12.
В этом году двукратный олимпийский чемпион уже устанавливал мировой рекорд в толкании ядра в помещении. 18 февраля на соревнованиях в Покателло Краузер толкнул ядро на 23 м 38 см, и этот результат на 1 см превосходил до сегодняшнего дня его мировой рекорд на открытом воздухе.
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