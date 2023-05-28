Краузер назвал неидеальной рекордную попытку

Американский толкатель ядра Райан Краузер, установивший новый мировой рекорд 23 м 56 см на соревнованиях золотой категории Континентального тура World Athletics в Лос-Анджелесе, считает, что может улучшить свой результат. Он работает над новой техникой, которая включает в себя больший шаг и менее статичную стойку.

«Я очень взволнован, потому что мой бросок не был абсолютно идеальным. Было ощущение, что у меня есть тонна мощности и мне удалось её использовать. Наконец-то я увидел тот разворот [при исполнении толчка], который искал. Вот что меня больше всего взволновало», — приводит официальный сайт World Athletics слова Краузера.

Краузер обновил мировой рекорд на открытом воздухе на 19 см. Предыдущее достижение 23 м 37 см принадлежало ему и было установлено 18 июня 2021 года на соревнованиях в Юджине. В этом году двукратный олимпийский чемпион уже устанавливал неофициальный мировой рекорд в толкании ядра в помещении. 18 февраля на соревнованиях в Покателло Краузер толкнул ядро на 23 м 38 см, но результат не был ратифицирован World Athletics.