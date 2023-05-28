Лагно прокомментировала победу в общем зачёте Гран-при ФИДЕ и отбор на турнир претенденток
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Трёхкратная чемпионка мира по блицу, российский гроссмейстер Екатерина Лагно прокомментировала успешную квалификацию на шахматный турнир претенденток 2024 года по итогам серии Гран-при. Лагно при этом одержала победу в общем зачёте данных соревнований.
«Я очень довольна и сейчас испытываю огромное облегчение. Конечно, главной целью было квалифицироваться на турнир претендентов, а победа в общем зачёте Гран-при ФИДЕ – приятный бонус. Теперь нужно отдохнуть и готовиться к следующим турнирам. Я намерена сыграть в Global Chess League (GCL) в Дубае – это обещает быть очень интересным. Кроме того, впереди Кубок мира», — сказала Лагно в эфире официального YouTube-канала Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
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