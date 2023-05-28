«Джиро д'Италия»: все этапы завершены, победу одержал Примож Роглич
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Сегодня, 28 мая, завершился последний этап веломногодневки «Джиро д'Италия». Гонка, прошедшая в рамках Мирового тура UCI 2023, стартовала 6 мая. Победителем по итогам всех этапов стал 33-летний словенец Примож Роглич, представляющий нидерландскую команду Jumbo-Visma.
28 мая состоялся 21-й этап гонки, прошедший в Риме. Длина маршрута составила 135 км, победу одержал 38-летний британец Марк Кавендиш («Астана Казахстан»).
Роглич вышел на первое место в генеральной классификации по завершении 20-го этапа (Тарвизио — Монте-Луссари, длина — 18,6 км, высота — 1050 м). Второе место по итогам «Джиро» занял британец Герайнт Томас (Ineos Grenadiers, Великобритания), а третье — португалец Жоау Алмейда (UAE Team Emirates, ОАЭ).
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