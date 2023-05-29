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Софья Великая ещё не готова завершать карьеру

Софья Великая ещё не готова завершать карьеру
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Российская фехтовальщица Софья Великая заявила, что пока не собирается уходить из профессионального спорта.

«Я ещё морально не готова завершать карьеру и надеюсь выступить на Олиvпиаде в Париже. Меня вдохновляют болельщики, дети, эмоции, которые они получают, находясь на наших соревнованиях и видя фехтование лидеров сборной России. Пока меня всё это вдохновляет, я буду продолжать выступать», — сказала Великая в интервью «Матч ТВ».

Софья Великая является двукратной олимпийской чемпионкой (2016, 2020) в командном зачёте и трёхкратным серебряным призёром Олимпийских игр (2012, 2016, 2020) в личном первенстве. Также фехтовальщица является восьмикратной чемпионкой мира и 14-кратной чемпионкой Европы.

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