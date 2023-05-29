Магнус Карлсен искупался в ледяной воде по пути на шахматный турнир Norway Chess

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, не ставший защищать титул чемпиона мира по классическим шахматам, отправился на турнир Norway Chess. По пути он искупался в ледяной воде, о чём рассказал в своих социальных сетях.

Фото: Соцсети Карлсена

«Следуя своей традиции, искупался в норвежской горной воде (+5 градусов) по пути из Осло в Ставангер на турнир Norway Chess», – подписал эту фотографию в своих соцсетях Карлсен.

Турнир Norway Chess стартует сегодня, 29 мая, в 20:00 по московскому времени.

Напомним, Карлсен занимает первое место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), имея в активе 2853 балла. Второе место занимает россиянин Ян Непомнящий (2794), третье — 17-й чемпион мира по шахматам китаец Дин Лижэнь (2789).