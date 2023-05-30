World Taekwondo изучит включение крымской федерации в Союз тхэквондо России

Всемирная федерация тхэквондо расследует вопрос включения крымской федерации в Союз тхэквондо России, сообщает Inside the Games со ссылкой на заявление международной организации.
«Что касается обвинений в адрес Союза тхэквондо России, World Taekwondo в настоящее время расследует этот вопрос и не будет давать дальнейших комментариев, пока этот процесс не будет завершен», – говорится в заявлении федерации.
World Taekwondo допустила российских спортсменов на чемпионат мира в Баку, но в нейтральном статусе. Среди присутствующих не было только олимпийских чемпионов Владислава Ларина и Максима Храмцова.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что международные спортивные чиновники часто пренебрегают принципами олимпизма, что наносит ущерб международному олимпийскому движению.
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