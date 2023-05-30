Дарья Клишина: российские легкоатлеты смирились со своим положением в мировом спорте

Прыгунья в длину Дарья Клишина заявила, что российские легкоатлеты были вынуждены смириться с ограничениями в спортивных соревнованиях.

«Другие виды спорта находятся в несколько иной ситуации, поэтому могу говорить только о легкой атлетике. Очень узкому кругу спортсменов выдавался допуск (на международные соревнования. – Прим. «Чемпионата»), и мы ездили даже на коммерческие соревнования без флага и гимна. Возможно, кому-то и не понравится такое суждение, но российские легкоатлеты с этим смирились. В нынешних реалиях приходилось жить именно так: либо ты соглашаешься на предложенные условия, либо не выступаешь на международных соревнованиях.

Более того, каждый год ведущие российские легкоатлеты вынуждены были ждать, порой очень долго, допуска от World Athletics или МОК. Бессрочный был только у меня. Остальные вынуждены были бороться за себя два раза в год, перед началом зимнего и летнего сезонов», — сказала спортсменка в интервью «РИА Новости Спорт».

Клишина заняла 2-е место на чемпионате мира — 2017 в Лондоне и стала чемпионом командного чемпионата Европы — 2015 в Чебоксарах.