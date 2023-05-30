Нодирбек Абдусатторов выиграл блиц-турнир Norway Chess
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Узбекский шахматист, гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов занял первое место на блиц-турнире Norway Chess Blitz 2023, который состоялся за день до начала турнира по классическим шахматам в Ставангере.
Отметим, что в первой половине турнира Абдусатторов проиграл Магнусу Карлсену и Хикару Накамуре. Однако Нодирбек набрал 4,5 очка в последних пяти партиях и неожиданно финишировал на чистом первом месте.
На втором и третьем месте расположились Алиреза Фируджа и Шахрияр Мамедьяров соответственно. Именно они боролись за первую строчку с самого начала турнира, однако их обошёл Абдусатторов. Замыкают пятёрку лидеров Уэсли Со и Фабиано Каруана — теперь они сыграют в классику белыми на одну партию больше, чем чёрными.
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