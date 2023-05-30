Объявлены победители Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»

29 мая в Координационном центре правительства РФ были объявлены победители третьего сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Обладателем гран-при в 1 миллион рублей стал проект «Лучший урок физкультуры» из Московской области. «Ты в игре» проводит АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Для участия в третьем сезоне «Ты в игре» было подано 4600 заявок со всей России. По итогам защит эксперты выявили победителей в пяти основных номинациях конкурса, которые получили по 300 тысяч рублей, а также обладателя гран-при в миллион рублей.
Победителями стали:
- обладатель гран-при и победитель в номинации «Дети в спорте» — «Лучший урок физкультуры» из Московской области. Проект направлен на развитие прыжков через резинку;
- номинация «Масштаб» — российская сеть веломаршрутов VeloRussia из Республики Башкортостан;
- номинация «Точка старта» — Академия пляжного волейбола BVC из Санкт-Петербурга;
- номинация «Безграничные возможности» — «Хрустальные пазлы. Фигурное катание для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями» из Москвы;
- номинация «Трансформация в спорте» — MotherFit из Москвы.
Также были объявлены победители в дополнительных номинациях:
- «Медиа» (специальная номинация от «Чемпионата») — проект «Лена Крупина»;
- «#НашСпортЗдесь» — клуб «Мой парус».
- «#СпортРядом» — проект «Северо-Кавказские инклюзивные игры Open Grozny — 2022».
- «Народное голосование» — проект «Конный центр».
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