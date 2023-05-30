На гребном канале в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна с людьми. Есть пострадавшие

В Ростове-на-Дону на гребном канале «Дон» обрушилась трибуна с людьми, в том числе с детьми. Происшествие случилось 30 мая в 16:25 на улице Пойменной, 2а. Есть пострадавшие.

«В 16:25 мск поступило сообщение, что на территории Гребного канала произошло обрушение трибуны, в результате чего пострадали восемь человек, в том числе семеро детей», — сообщает «Интерфакс-Россия» со ссылкой на информацию ГУ МЧС по Ростовской области.

Фото: МЧС России

Также сообщается, что некоторое время спустя пострадавшая женщина скончалась от полученных травм. Получивших травмы детей сейчас везут в больницу для обследования.

Фото: МЧС России

На месте происшествия работают прибывшие спасатели. В последние дни в Ростове-на-Дону были сильные дожди и порывистый ветер.