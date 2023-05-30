«Ростов-Дон» сравнял счёт в финальной серии ЧР по гандболу с ЦСКА

В Ростове-на-Дону завершился второй матч финальной серии чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги. «Ростов-Дон» одержал победу над ЦСКА со счётом 27:26 и сравнял счёт в серии – 1-1.
Первая встреча команд в Москве завершилась победой ЦСКА со счётом 32:28.
Напомним, перед первым матчем «Ростов-Дон» подал жалобу на дозаявку в состав ЦСКА Дарьи Дмитриевой, отозванной из аренды в словенский «Крим». Федерация гандбола России открыла дисциплинарное дело, но в итоге не усмотрела нарушения регламента.
В регулярном чемпионате ЦСКА выиграл 35 из 36 матчей и уверенно занял первое место, а «Ростов-Дон» с 26 победами был вторым.
Третий и решающий матч финальной серии пройдёт 4 июня на площадке ЦСКА.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Финал. Второй матч
«Ростов-Дон» — ЦСКА (Москва) – 27:26 (13:14).
Счёт в серии – 1-1.
- 30 мая 2023
-
20:29
-
20:06
-
17:19
-
16:57
-
16:53
-
16:44
-
15:28
-
12:47
-
11:29
-
10:33
-
02:17
- 29 мая 2023
-
20:52
-
18:52
-
13:08
-
13:06
-
10:09
-
09:54
-
09:52
- 28 мая 2023
-
21:52
-
20:20
-
17:55
-
17:42
-
15:57
-
13:06
-
05:36
-
01:05
- 27 мая 2023
-
23:32
-
21:03
-
20:14
-
19:58
-
19:29
-
19:05
-
18:30
-
18:28
-
13:15