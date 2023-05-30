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«Ростов-Дон» сравнял счёт в финальной серии ЧР по гандболу с ЦСКА

В Ростове-на-Дону завершился второй матч финальной серии чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги. «Ростов-Дон» одержал победу над ЦСКА со счётом 27:26 и сравнял счёт в серии – 1-1.

Первая встреча команд в Москве завершилась победой ЦСКА со счётом 32:28.

Напомним, перед первым матчем «Ростов-Дон» подал жалобу на дозаявку в состав ЦСКА Дарьи Дмитриевой, отозванной из аренды в словенский «Крим». Федерация гандбола России открыла дисциплинарное дело, но в итоге не усмотрела нарушения регламента.

В регулярном чемпионате ЦСКА выиграл 35 из 36 матчей и уверенно занял первое место, а «Ростов-Дон» с 26 победами был вторым.

Третий и решающий матч финальной серии пройдёт 4 июня на площадке ЦСКА.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Финал. Второй матч

«Ростов-Дон» — ЦСКА (Москва) – 27:26 (13:14).

Счёт в серии – 1-1.