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Георгий Гурциев и Полина Хан завоевали медали чемпионата мира по тхэквондо

Георгий Гурциев и Полина Хан завоевали медали чемпионата мира по тхэквондо
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На чемпионате мира по тхэквондо, который проходит в Баку (Азербайджан), сегодня, 30 мая, российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, завоевали две медали — серебро и бронзу.

Вице-чемпионом мира в категории до 58 кг стал 22-летний Георгий Гурциев из Северной Осетии. В финальном поединке он уступил своему ровеснику Ба Джун Сё из Южной Кореи. Кореец победил по раундам со счётом 10:2, 15:5 и во второй раз в своей карьере завоевал золотую медаль.

Бронзовой медалисткой в категории до 73 кг стала 23-летняя ростовчанка Полина Хан. В полуфинале она уступила будущей чемпионке мира Алтее Лорин из Франции. Серебряная медаль у британки Ребекки Макгоун. Вторую бронзу получила олимпийская чемпионка Токио-2020 Матея Йелич из Хорватии.

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