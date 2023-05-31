Бейсболист призвал болельщиков «Доджерс» к бойкоту за приглашение монахинь-трансгендеров

Питчер «Вашингтон Нэшнлс» Тревор Уильямс выступил против решения «Лос-Анджелес Доджерс» пригласить группу трансгендерных «католических» монахинь «Сёстры бесконечной снисходительности» на празднование Ночи гордости на домашнем стадионе.

«Как набожный католик я глубоко обеспокоен решением «Доджерс» пригласить «Сестёр бесконечной снисходительности» на Ночь гордости. Игры высшей бейсбольной лиги — это мероприятия, на которых люди из разных слоёв общества должны чувствовать себя желанными гостями. Я уважаю и поддерживаю эту идею. В этом же состоит цель проведения различных тематических мероприятий, таких как Ночь гордости.

Приглашать и удостаивать чести группу, которая вопиющим и глубоко оскорбительным образом высмеивает мою религию и религию более 4 млн человек только в округе Лос-Анджелес, значит подрывать ценности уважения и инклюзивности, которые должна поддерживать любая организация. Я считаю, что «Доджерс» следует пересмотреть своё отношение к этой группе и стремиться создать инклюзивную среду, в которой не унижают и не оскорбляют людей за их религиозные убеждения. Я также призываю своих собратьев-католиков, поддерживающих клуб, пересмотреть своё отношение к организации, которая допускает такое издевательство по отношению к своим фанатам», — написал Уильямс на своей странице в соцсетях.