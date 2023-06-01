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«Чемпионат» ищет авторов в разделы «Другие виды спорта» и «Биатлон»

«Чемпионат» ищет авторов в разделы «Другие виды спорта» и «Биатлон»
Аудио-версия:

Спортивный портал «Чемпионат» ищет усиление команды авторов в разделы «Другие виды спорта» и «Биатлон».

Работа удалённая, график и объёмы обсуждаем индивидуально.

Наш идеальный кандидат:
— Отлично владеет русским языком. Умеет грамотно выражать свои мысли;
— Быстро анализирует большие потоки информации. Не боится изучать что-то новое;
— Владеет английским языком как минимум на базовом уровне;
— Мечтает погрузиться в мир спорта, общаться со звёздами и чемпионами;
— Хорошо разбирается (или очень хочет разобраться) в каком-либо из следующих видов спорта: биатлон, лёгкая атлетика, гимнастика, плавание, регби, волейбол.

Опыт работы в журналистике, в том числе спортивной, будет дополнительным плюсом.

Присылайте свои резюме на электронную почту: m.chesalin@championat.com.

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