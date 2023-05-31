Глава ВАДА: наша вера в независимость антидопинговой системы в России остаётся низкой

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька высказался о возможном восстановлении статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу. Банька подчеркнул, что по-прежнему не верит в независимость антидопинговой системы в России.
«РУСАДА будет лишено статуса соответствия до тех пор, пока оно не выполнит все условия восстановления, установленные Спортивным арбитражным судом (CAS). И до тех пор, пока мы их не верифицируем, мы продолжим следовать согласованному процессу. Но я должен сказать, что наша вера в независимость антидопинговой системы остаётся очень низкой», — приводит слова главы ВАДА ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин наделил РУСАДА полномочиями утверждать национальные антидопинговые правила.
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