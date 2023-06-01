Сергей Карякин отказался принять участие в Кубке мира по шахматам

Российский гроссмейстер Сергей Карякин не выступит в новом розыгрыше Кубка мира по шахматам. Ранее россиянин получил приглашение на турнир от Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
«Я получил приглашение от ФИДЕ на участие в Кубке мира. Это мой любимый турнир, он проходит по нокаут-системе, я много раз успешно там выступал. Но дело в том, что конкретно в предстоящем турнире я не смогу представлять свою страну, не смогу играть под своим флагом и в данном случае при успешном выступлении не смогу услышать гимн России. Соответственно, я категорически против этого. Моя позиция не меняется, я её много раз высказывал», — сказал Карякин в видеообращении в своём телеграм-канале.
Напомним, Кубок мира по шахматам пройдёт в Баку с 29 июля по 25 августа.
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