Появилось видео реакции иранского пауэрлифтера на отказ украинца Чупринко от рукопожатия

В сети было опубликовано новое видео инцидента, произошедшего на чемпионате мира по жиму лёжа, который состоялся в ЮАР. Напомним, во время церемонии награждения победивший в соревнованиях пауэрлифтер из Украины Иван Чупринко демонстративно отказался пожать руку своему иранскому коллеге, занявшему третье место.

Во время церемонии вручения медалей иранец Амир Реза Месфоруш дважды протянул руку Чупринко, но был проигнорирован. При этом пауэрлифтер из ЮАР, занявший второе место по итогам соревнований, удостоился рукопожатия со стороны украинского спортсмена. После этого, как видно на видео, иранский атлет успел что-то сказать украинцу и продемонстрировал ему какой-то жест.

В Иране осудили поступок Чупринко, назвав это проявлением неуважения и высокомерия. В Сети также активно обсуждался данный эпизод. Поступок спортсмена связывают с тем, что Украина недавно ввела санкции против Ирана сроком на 50 лет из-за «военно-экономического сотрудничества с Российской Федерацией».