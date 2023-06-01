Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Сотомайор станет участником «Забега спортсменов»

Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту кубинец Хавьер Сотомайор выступит в «Забеге спортсменов» который пройдёт в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве, сообщает пресс-служба турнира.

Ранее своё участие в соревнованиях подтвердили российский гроссмейстер Сергей Карякин, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин и тяжелоатлет Михаил Кокляев.

Напомним, 5 июня на Никольской улице пройдут забеги на 60 метров и на 60 метров с барьерами среди мужчин и женщин, а также показательные выступления звёзд лёгкой атлетики и других видов спорта. Неделя лёгкой атлетики входит в серию профессиональных легкоатлетических стартов ВФЛА «Королева российского спорта». На каждом этапе спортсмены набирают рейтинговые очки, которые позволят им попасть на финал серии. Он пройдёт с 17 по 19 августа в Екатеринбурге.