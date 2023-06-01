«Ростов-Дон» просит аннулировать результат 2-го матча финала ЧР с ЦСКА из-за Дмитриевой

Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» не согласился с решением Федерации гандбола России разрешить Дарье Дмитриевой играть в составе ЦСКА в финальной серии чемпионата страны. После окончания второго матча ФГР вновь получила протест от ростовского клуба.
«Ростов-Дон» просит аннулировать результат выигранного им матча (27:26) и присудить ЦСКА техническое поражение со счётом 0:10 из-за участия в игре Дмитриевой, а также дисквалифицировать гандболистку на два матча и оштрафовать её на 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ФГР.
Напомним, ЦСКА досрочно отозвал Дмитриеву из аренды в «Крим» для участия в финальной серии чемпионата России. «Ростов-Дон» сразу же подал жалобу в ФГР на нарушение регламента дозаявки. Было возбуждено дисциплинарное дело, по итогам которого комиссия ФГР решила, что указанных нарушений не было, и разрешила Дмитриевой играть. Протест «Ростов-Дона» на результат первого матча был отклонён в связи с закрытием дела.
По новому протесту комиссия ФГР вынесет решение до третьего, решающего матча финальной серии, который запланирован на воскресенье, 4 июня.
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