Федерация регби России презентовала новый трофей для чемпиона страны

Федерация регби России презентовала новый трофей победителю чемпионата страны. Уникальный богатырский щит ручной работы будет переходящим призом лучшей команде главного регбийного турнира России.

Трофей выполнен в форме традиционного щита русского богатыря, который украшен специально разработанной системой регбийных символов, стилизованных под древнерусский стиль. На металлической пластине выгравированы названия команд-чемпионов с 1992 года, а венчает композицию голова медведя – символа и талисмана российского регби.

«Богатыри – это тот ценностный и культурный символ, который мы выбрали своим ориентиром и образцом для подражания.

Регбисты, это смелые, сильные и честные люди, которые руководствуются своей особой системой ценностей. Они отважно состязаются друг с другом на регбийном поле, но остаются друзьями и товарищами за его пределами.

Я очень хочу, чтобы и профессиональные игроки и подрастающее поколение соответствовали этим высоким морально-этическим стандартам. А новый главный трофей, который может завоевать регбист в России, теперь вобрал в себя эти смыслы и является их символом. Уверен, что наш Щит в преддверии плей-офф ещё больше подстегнёт мотивацию команд бороться за титул и право стать первыми в истории обладателями трофея», — сказал президент Федерации регби России Игорь Артемьев.

Богатырский щит чемпиону России по регби изготовлен в Туле командой реконструкторов, которые проводят фестиваль «Гладиатор». Увидеть трофей своими глазами и сфотографироваться с ним можно будет в воскресенье, 4 июня, во время матча 18-го тура чемпионата России по регби между клубами «ВВА-Подмосковье» и «Енисей-СТМ». 18 июня новый трофей впервые поднимут победители PARI чемпионата России по регби сезона-2022/2023.