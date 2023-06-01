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Федерация регби России презентовала новый трофей для чемпиона страны

Федерация регби России презентовала новый трофей для чемпиона страны
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Федерация регби России презентовала новый трофей победителю чемпионата страны. Уникальный богатырский щит ручной работы будет переходящим призом лучшей команде главного регбийного турнира России.

Трофей выполнен в форме традиционного щита русского богатыря, который украшен специально разработанной системой регбийных символов, стилизованных под древнерусский стиль. На металлической пластине выгравированы названия команд-чемпионов с 1992 года, а венчает композицию голова медведя – символа и талисмана российского регби.

«Богатыри – это тот ценностный и культурный символ, который мы выбрали своим ориентиром и образцом для подражания.

Регбисты, это смелые, сильные и честные люди, которые руководствуются своей особой системой ценностей. Они отважно состязаются друг с другом на регбийном поле, но остаются друзьями и товарищами за его пределами.

Я очень хочу, чтобы и профессиональные игроки и подрастающее поколение соответствовали этим высоким морально-этическим стандартам. А новый главный трофей, который может завоевать регбист в России, теперь вобрал в себя эти смыслы и является их символом. Уверен, что наш Щит в преддверии плей-офф ещё больше подстегнёт мотивацию команд бороться за титул и право стать первыми в истории обладателями трофея», — сказал президент Федерации регби России Игорь Артемьев.

Богатырский щит чемпиону России по регби изготовлен в Туле командой реконструкторов, которые проводят фестиваль «Гладиатор». Увидеть трофей своими глазами и сфотографироваться с ним можно будет в воскресенье, 4 июня, во время матча 18-го тура чемпионата России по регби между клубами «ВВА-Подмосковье» и «Енисей-СТМ». 18 июня новый трофей впервые поднимут победители PARI чемпионата России по регби сезона-2022/2023.

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