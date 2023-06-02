Обладательница семи олимпийских медалей Олексяк пропустит ЧМ по плаванию

Семикратная медалистка Олимпийских игр Пенни Олексяк пропустит чемпионат мира по плаванию в июле, так как продолжит восстанавливаться после травм, сообщает AP.

22-летняя канадка в мае впервые за девять месяцев приняла участие в соревнованиях, стартовав на турнире Mare Nostrum в Барселоне. Она вернулась после операции на левом колене, но затем у нее возникли несвязанные проблемы с плечом.

После этого Олексяк и её тренер Райан Маллетт решили, что спортсменка не выступит на чемпионате мира по плаванию в японской Фукуоке.

«Теперь мне нужно сосредоточиться на реабилитации, чтобы вернуться туда, где я хочу быть, и подвести себя в лучшей форме к следующему сезону», — сказала пловчиха.

Олексяк является обладательницей наибольшего числа олимпийских медалей в истории Канады, среди которых золото Игр-2016 на дистанции 100 м вольным стилем.