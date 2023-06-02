Сергей Скорович стал главным тренером мини-футбольного клуба «Торпедо»

Новым главным тренером мини-футбольного клуба «Торпедо» (Нижегородская область) стал Сергей Скорович. Ранее возглавлявший команду специалист Рашид Камалетдинов займёт пост старшего тренера.

«Сергей Леонидович, добро пожаловать в «Торпедо»!» — говорится в сообщении пресс-службы нижегородского клуба.

Напомним, Скорович начал профессиональную карьеру футболиста в 1991 году в «Автомобилисте» (Коканд). Позже играл за «Уралмаш» и «ВИЗ-Синару». В 2002 году Скорович завершил игровую карьеру и начал тренерскую деятельность. Специалист работал в «ВИЗ-Синаре» и национальной команде России.

По итогам сезона-2022/2023 нижегородское «Торпедо» заняло шестое место в турнирной таблице чемпионата России по мини-футболу.