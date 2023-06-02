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Фаит Кипьегон установила мировой рекорд в беге на 1500 м

Кенийская легкоатлетка Фейт Кипьегон установила мировой рекорд в беге на 1500 метров на этапе Бриллиантовой лиги в Риме. Кипьегон преодолела дистанцию за 3 минуты 49,11 секунды. Это первый результат в мире, превосходящий 3.50,00.

Предыдущее достижение принадлежало эфиопке Гензебе Дибаба и равнялось 3.50,07. Это время Дибаба показала в 2015 году в Монако.

Кипьегон вышла в лидеры мирового сезона, опередив Гудаф Цегай из Эфиопии.

Второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Риме заняла представительница Великобритании Лора Мьюр, отставшая от лидера почти на 8 секунд – 3.57,09. Третьей финишировала австралийка Джессика Халл (3.57,29). Результаты остальных участниц забега превышают 4 минуты.

Кипьегон — двукратная олимпийская чемпионка (2016 и 2020) и двукратная чемпионка мира (2017 и 2022) в беге на 1500 м.