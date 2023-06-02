Фаит Кипьегон установила мировой рекорд в беге на 1500 м

Кенийская легкоатлетка Фейт Кипьегон установила мировой рекорд в беге на 1500 метров на этапе Бриллиантовой лиги в Риме. Кипьегон преодолела дистанцию за 3 минуты 49,11 секунды. Это первый результат в мире, превосходящий 3.50,00.
Предыдущее достижение принадлежало эфиопке Гензебе Дибаба и равнялось 3.50,07. Это время Дибаба показала в 2015 году в Монако.
Кипьегон вышла в лидеры мирового сезона, опередив Гудаф Цегай из Эфиопии.
Второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Риме заняла представительница Великобритании Лора Мьюр, отставшая от лидера почти на 8 секунд – 3.57,09. Третьей финишировала австралийка Джессика Халл (3.57,29). Результаты остальных участниц забега превышают 4 минуты.
Кипьегон — двукратная олимпийская чемпионка (2016 и 2020) и двукратная чемпионка мира (2017 и 2022) в беге на 1500 м.
- 2 июня 2023
-
23:30
-
22:36
-
20:57
-
18:09
-
17:56
-
11:17
-
11:06
-
10:13
-
04:10
- 1 июня 2023
-
23:59
-
23:19
-
17:37
-
17:34
-
17:27
-
13:16
-
12:04
-
11:59
-
10:35
-
09:29
-
09:00
- 31 мая 2023
-
23:08
-
16:53
-
13:46
-
13:19
-
12:49
-
12:48
-
12:28
-
09:38
- 30 мая 2023
-
22:55
-
22:24
-
20:29
-
20:06
-
17:19
-
16:57
-
16:53