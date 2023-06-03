Бронзовый призёр чемпионата мира и Европы прыгун в высоту Илья Иванюк повторил лучший результат сезона в мире на турнире в Брянске. Спортсмен выиграл чемпионат Центрального федерального округа по лёгкой атлетике с результатом 2,33 м.
Напомним, такой же результат ранее продемонстрировали австралиец Джоел Байден (4 марта) и американец Джувон Харрисон (1 апреля).
«С погодой повезло, по прогнозу стояла гроза, я настраивался прыгать в дождик, на высоту до 2,15 м. Ветер был довольно сильный, но больше попутный. До планки в 2,21 м была конкуренция, но эта высота покорилась только мне. Принял решение поставить 2,30 м, чтобы опередить начало дождя, да и силы не тратить на проходные высоты.
Только в третьей попытке смог подстроиться правильно и преодолеть рубеж. Затем попросил 2,33 м поставить, просто проверить силы, но, так как предыдущие 2,30 м были взяты с третьей попытки, на адреналине 2,33 м одолел с первой попытки, получилось довольно легко.
Затем попробовал 2,36 м, но устал, пробежал и закончил. Возможно, при конкуренции времени на отдых было бы больше, я бы попытался преодолеть», – приводит слова Иванюка ТАСС.
- 3 июня 2023
-
11:21
-
11:08
-
08:00
-
03:21
- 2 июня 2023
-
23:30
-
22:36
-
20:57
-
18:09
-
17:56
-
11:17
-
11:06
-
10:13
-
04:10
- 1 июня 2023
-
23:59
-
23:19
-
17:37
-
17:34
-
17:27
-
13:16
-
12:04
-
11:59
-
10:35
-
09:29
-
09:00
- 31 мая 2023
-
23:08
-
16:53
-
13:46
-
13:19
-
12:49
-
12:48
-
12:28
-
09:38
- 30 мая 2023
-
22:55
-
22:24
-
20:29