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Бриллиантовая лига, третий этап: все результаты мировой легкоатлетической серии

В Риме (Италия) завершился третий этап легкоатлетической серии «Бриллиантовая лига». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Женщины

100 м

1. Мари-Жозе Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 10,97.

2. Гина Люкенкемпер (Германия) – 11,09.

3. Имани Лансиквот (Великобритания) – 11,16.

400 м

1. Наталия Качмарек (Польша) – 50,41.

2. Лике Клавер (Нидерланды) – 50,75.

3. Линна Ирби-Джексон (США) – 50,84.

400 м с барьерами

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,43.

2. Шэмиер Литтл (США) – 53,38.

3. Энн Холл (США) – 54,42.

1500 м

1. Фаит Кипьегон (Кения) – 3.49,11 (мировой рекорд).

2. Лора Мьюр (Великобритания) – 3.57,09.

3. Джессика Халл (Австралия) – 3.57,29.

3000 м с/п

1. Сембо Алемайеху (Эфиопия) – 9.00,71.

2. Жаклин Чепкоеч (Кения) – 9.04,07.

3. Зерфе Вондемагень (Эфиопия) – 9.04,61.

Прыжки с шестом

1. Кэти Мун (США) – 4,71.

2. Тина Шутей (Словения) – 4,71.

3. Нина Кеннеди (Австралия) – 4,61.

Прыжки в длину

1. Ларисса Япикино (Италия) – 6,79.

2. Тара Дэвис-Вудхолл (США) – 6,74.

3. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6,59.

Диск

1. Валари Оллман (США) – 65,96.

2. Бинь Фэн (Китай) – 65,91.

3. Шанис Крафт (Германия) – 64,67.

Мужчины

100 м

1. Фред Керли (США) – 9,94.

2. Фердинанд Оманьяла (Кения) – 10,05.

3. Трэйвон Бромелл (США) – 10,09.

110 м с барьерами

1. Грант Холлоуэй (США) – 13,04.

2. Джейсон Джозеф (Швейцария) – 13,10.

3. Девон Аллен (США) – 13,19.

200 м

1. Эррион Найтон (США) – 19,89.

2. Джерим Ричардс (Тринидад и Тобаго) – 20,28.

3. Аарон Браун (Канада) – 20,31.

5000 м

1. Мохамед Катир (Испания) – 12.52,09.

2. Йомиф Кеджелча (Эфиопия) – 12.52,12.

3. Луис Грихальва (Гватемала) – 12.52,97.

Прыжки в высоту

1. Джувон Харрисон (США) – 2,32.

2. У Сан Хек (Южная Корея) – 2,30.

3. Луис Энрике Сайяс (Куба) – 2,27.

Тройной прыжок

1. Энди Диас Эрнандес (Куба) – 17,75.

2. Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо) – 17,68.

3. Ласаро Мартинес (Куба) – 17,12.

Ядро

1. Леонардо Фаббри (Италия) – 21,73.

2. Том Уолш (Новая Зеландия) – 21,69.

3. Томаш Станек (Чехия) – 21,64.