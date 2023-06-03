Бриллиантовая лига, третий этап: все результаты мировой легкоатлетической серии

В Риме (Италия) завершился третий этап легкоатлетической серии «Бриллиантовая лига». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Женщины
100 м
1. Мари-Жозе Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 10,97.
2. Гина Люкенкемпер (Германия) – 11,09.
3. Имани Лансиквот (Великобритания) – 11,16.
400 м
1. Наталия Качмарек (Польша) – 50,41.
2. Лике Клавер (Нидерланды) – 50,75.
3. Линна Ирби-Джексон (США) – 50,84.
400 м с барьерами
1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,43.
2. Шэмиер Литтл (США) – 53,38.
3. Энн Холл (США) – 54,42.
1500 м
1. Фаит Кипьегон (Кения) – 3.49,11 (мировой рекорд).
2. Лора Мьюр (Великобритания) – 3.57,09.
3. Джессика Халл (Австралия) – 3.57,29.
3000 м с/п
1. Сембо Алемайеху (Эфиопия) – 9.00,71.
2. Жаклин Чепкоеч (Кения) – 9.04,07.
3. Зерфе Вондемагень (Эфиопия) – 9.04,61.
Прыжки с шестом
1. Кэти Мун (США) – 4,71.
2. Тина Шутей (Словения) – 4,71.
3. Нина Кеннеди (Австралия) – 4,61.
Прыжки в длину
1. Ларисса Япикино (Италия) – 6,79.
2. Тара Дэвис-Вудхолл (США) – 6,74.
3. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6,59.
Диск
1. Валари Оллман (США) – 65,96.
2. Бинь Фэн (Китай) – 65,91.
3. Шанис Крафт (Германия) – 64,67.
Мужчины
100 м
1. Фред Керли (США) – 9,94.
2. Фердинанд Оманьяла (Кения) – 10,05.
3. Трэйвон Бромелл (США) – 10,09.
110 м с барьерами
1. Грант Холлоуэй (США) – 13,04.
2. Джейсон Джозеф (Швейцария) – 13,10.
3. Девон Аллен (США) – 13,19.
200 м
1. Эррион Найтон (США) – 19,89.
2. Джерим Ричардс (Тринидад и Тобаго) – 20,28.
3. Аарон Браун (Канада) – 20,31.
5000 м
1. Мохамед Катир (Испания) – 12.52,09.
2. Йомиф Кеджелча (Эфиопия) – 12.52,12.
3. Луис Грихальва (Гватемала) – 12.52,97.
Прыжки в высоту
1. Джувон Харрисон (США) – 2,32.
2. У Сан Хек (Южная Корея) – 2,30.
3. Луис Энрике Сайяс (Куба) – 2,27.
Тройной прыжок
1. Энди Диас Эрнандес (Куба) – 17,75.
2. Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо) – 17,68.
3. Ласаро Мартинес (Куба) – 17,12.
Ядро
1. Леонардо Фаббри (Италия) – 21,73.
2. Том Уолш (Новая Зеландия) – 21,69.
3. Томаш Станек (Чехия) – 21,64.
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