«КПРФ» уверенно обыграл «Норильский никель» в 1-м матче финальной серии ЧР по мини-футболу

«КПРФ» повёл в финальной серии чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. В первом матче «КПРФ» со счётом 4:0 обыграл «Норильский Никель». Встреча состоялась в Климовске (Московская область). Дубль на свой счёт записал Янар Асадов.
Следующий матч серии до трёх побед также пройдёт в Климовске завтра, 4 июня. Отметим, что «КПРФ» выигрывал чемпионат страны в 2020 году, «Норильский никель» — в 2002-м.
Напомним, на пути к финалу «КПРФ» обыграл «Новую генерацию» (3-0), а затем с аналогичным счётом в полуфинальной серии оказался сильнее «Синары». «Норильский никель» в четвертьфинале прошёл «Тюмень» (3-1), а в полуфинальной серии — «Газпром-Югру» (3-2).
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Финал. Первый матч
«КПРФ» (Москва) — «Норильский Никель» (Норильск) — 4:0.
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