Анна Вяхирева помогла «Вайперс Кристиансанд» выйти в финал Лиги чемпионов

Определился первый финалист розыгрыша женской Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

В первом полуфинале норвежский «Вайперс Кристиансанд» обыграл венгерский «Дьёр» с перевесом в два мяча – 37:35. Российская гандболистка Анна Вяхирева забросила решающий мяч за восемь секунд до конца матча. Всего на счету Вяхиревой в этом матче пять мячей.

Самым результативным игроком матча стала норвежка Стине Бредаль Офтедаль, выступающая за «Дьёр», она отличилась 11 раз. У «Вайперс» восемь мячей на счету шведки Ямины Робертс.

«Вайперс Кристиансанд» — победитель двух предыдущих розыгрышей Лиги чемпионов, теперь норвежская команда поборется за третий титул подряд.

Во втором полуфинале встретятся венгерский «Ференцварош» и датский «Эсбьерг».

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины

1/2 финала

«Дьёр» (Венгрия) — «Вайперс Кристиансанд» (Норвегия) — 35:37 (18:23)