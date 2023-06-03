Анна Вяхирева помогла «Вайперс Кристиансанд» выйти в финал Лиги чемпионов

Определился первый финалист розыгрыша женской Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
В первом полуфинале норвежский «Вайперс Кристиансанд» обыграл венгерский «Дьёр» с перевесом в два мяча – 37:35. Российская гандболистка Анна Вяхирева забросила решающий мяч за восемь секунд до конца матча. Всего на счету Вяхиревой в этом матче пять мячей.
Самым результативным игроком матча стала норвежка Стине Бредаль Офтедаль, выступающая за «Дьёр», она отличилась 11 раз. У «Вайперс» восемь мячей на счету шведки Ямины Робертс.
«Вайперс Кристиансанд» — победитель двух предыдущих розыгрышей Лиги чемпионов, теперь норвежская команда поборется за третий титул подряд.
Во втором полуфинале встретятся венгерский «Ференцварош» и датский «Эсбьерг».
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
1/2 финала
«Дьёр» (Венгрия) — «Вайперс Кристиансанд» (Норвегия) — 35:37 (18:23)
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