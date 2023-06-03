Россиянка Лилия Хузина стала чемпионкой мира по тхэквондо

Российские спортсмены, которые участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе, завоевали две медали в шестой день чемпионата мира по тхэквондо, проходящего в Баку (Азербайджан).
Лилия Хузина, выступающая в весовой категории до 62 кг, завоевала золотую медаль. В финальной схватке 20-летняя россиянка победила Каролин Сантос из Бразилии. В полуфинале Хузина оказалась сильнее британки Аалии Пауэлл. Это первое золото российского спортсмена на чемпионате мира – 2023 по тхэквондо.
Кадырбеч Дауров стал бронзовым призёром в весе до 74 кг. В полуфинальной схватке Дауров уступил сербу Стефану Такову. Поединки за третье место на чемпионате мира не проводятся, поэтому Дауров и австралиец Леон Сейранович стали бронзовыми призёрами. Золото выиграл Марко Голубич, Таков стал вторым.
- 3 июня 2023
-
20:51
-
20:00
-
19:21
-
18:22
-
16:05
-
15:33
-
11:21
-
11:08
-
08:00
-
03:21
- 2 июня 2023
-
23:30
-
22:36
-
20:57
-
18:09
-
17:56
-
11:17
-
11:06
-
10:13
-
04:10
- 1 июня 2023
-
23:59
-
23:19
-
17:37
-
17:34
-
17:27
-
13:16
-
12:04
-
11:59
-
10:35
-
09:29
-
09:00
- 31 мая 2023
-
23:08
-
16:53
-
13:46
-
13:19
-
12:49