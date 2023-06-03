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Россиянка Лилия Хузина стала чемпионкой мира по тхэквондо

Россиянка Лилия Хузина стала чемпионкой мира по тхэквондо
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Российские спортсмены, которые участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе, завоевали две медали в шестой день чемпионата мира по тхэквондо, проходящего в Баку (Азербайджан).

Лилия Хузина, выступающая в весовой категории до 62 кг, завоевала золотую медаль. В финальной схватке 20-летняя россиянка победила Каролин Сантос из Бразилии. В полуфинале Хузина оказалась сильнее британки Аалии Пауэлл. Это первое золото российского спортсмена на чемпионате мира – 2023 по тхэквондо.

Кадырбеч Дауров стал бронзовым призёром в весе до 74 кг. В полуфинальной схватке Дауров уступил сербу Стефану Такову. Поединки за третье место на чемпионате мира не проводятся, поэтому Дауров и австралиец Леон Сейранович стали бронзовыми призёрами. Золото выиграл Марко Голубич, Таков стал вторым.

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