Главный тренер «КПРФ» прокомментировал победу команды в первом матче финальной серии ЧР

Главный тренер мини-футбольной команды «КПРФ» Бесик Зоидзе прокомментировал победу своих подопечных над «Норильским никелем» (4:0) в первом матче финальной серии чемпионата России.
«Эмоции положительные, в связи с результатом и отношением команды к игре. Концентрация, желание соответствовали финалу, но мы понимаем, что это только начало, понимаем, с кем мы играем. Соперник силён, нам эта победа была, конечно, необходима. Чтобы выиграть, нам очень нужно сохранить эту концентрацию на завтра, каждая игра – это отдельная история. В решающих матчах ни в коем случае нельзя расслабляться или подумать, что полдела сделано. Шажочек сделали – всё, нужно успокоиться, восстановиться и думать о завтрашней игре.
Рады, что порадовали наших болельщиков, которых слышали в течение всей игры. Они были с нами, мы – с ними. Болельщикам тоже очень важно сохранить этот настрой, чтобы пойти с нами до конца.
Соперник по ходу игры создавал серьёзное давление, при счёте 0-0, 1-0 было непросто. Завтрашняя игра подтвердит, готовы мы к свершениям или нет. Завтрашний матч многое определит», — приводит слова Зоидзе пресс-служба «КПРФ».
Завтра, 4 июня, «КПРФ» и «Норильский никель» проведут второй матч финальной серии до трёх побед.
- 3 июня 2023
-
20:51
-
20:00
-
19:21
-
18:22
-
16:05
-
15:33
-
11:21
-
11:08
-
08:00
-
03:21
- 2 июня 2023
-
23:30
-
22:36
-
20:57
-
18:09
-
17:56
-
11:17
-
11:06
-
10:13
-
04:10
- 1 июня 2023
-
23:59
-
23:19
-
17:37
-
17:34
-
17:27
-
13:16
-
12:04
-
11:59
-
10:35
-
09:29
-
09:00
- 31 мая 2023
-
23:08
-
16:53
-
13:46
-
13:19
-
12:49