Главный тренер «КПРФ» прокомментировал победу команды в первом матче финальной серии ЧР

Главный тренер мини-футбольной команды «КПРФ» Бесик Зоидзе прокомментировал победу своих подопечных над «Норильским никелем» (4:0) в первом матче финальной серии чемпионата России.

«Эмоции положительные, в связи с результатом и отношением команды к игре. Концентрация, желание соответствовали финалу, но мы понимаем, что это только начало, понимаем, с кем мы играем. Соперник силён, нам эта победа была, конечно, необходима. Чтобы выиграть, нам очень нужно сохранить эту концентрацию на завтра, каждая игра – это отдельная история. В решающих матчах ни в коем случае нельзя расслабляться или подумать, что полдела сделано. Шажочек сделали – всё, нужно успокоиться, восстановиться и думать о завтрашней игре.

Рады, что порадовали наших болельщиков, которых слышали в течение всей игры. Они были с нами, мы – с ними. Болельщикам тоже очень важно сохранить этот настрой, чтобы пойти с нами до конца.

Соперник по ходу игры создавал серьёзное давление, при счёте 0-0, 1-0 было непросто. Завтрашняя игра подтвердит, готовы мы к свершениям или нет. Завтрашний матч многое определит», — приводит слова Зоидзе пресс-служба «КПРФ».

Завтра, 4 июня, «КПРФ» и «Норильский никель» проведут второй матч финальной серии до трёх побед.