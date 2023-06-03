Гроссмейстер Каруана уверенно лидирует на домашнем турнире Карлсена

Американский гроссмейстер Фабиано Каруана уверенно лидирует на супертурнире Norway Chess. В четвёртом туре он стал единственным, кто одержал победу в матче с классическим контролем времени.
Напомним, на Norway Chess используется уникальная система подсчёта очков. В случае если партия с классическим контролем завершается результативно, её победитель получает три очка, а проигравший – ни одного. Если же шахматисты играют вничью, оба участника получают по одному очку и разыгрывают ещё пол-очка в армагеддоне.
Итоги четвёртого игрового дня супертурнира Norway Chess
Гукеш Доммараджу – Магнус Карлсен 1,0:1,5
Алиреза Фируджа – Фабиано Каруана 0:3
Аниш Гири – Хикару Накамура 1,0:1,5
Шахрияр Мамедьяров – Нодирбек Абдусатторов 1,5:1,0
Арьян Тари – Уэсли Со 1,0:1,5
Положение после четвёртого тура
1. Фабиано Каруана – 10,5 из 12.
2. Хикару Накамура – 6,5.
3. Алиреза Фируджа – 6.
4. Гукеш Доммараджу – 5,5.
5-7. Аниш Гири, Нодирбек Абдусатторов, Уэсли Со – по 5.
8. Магнус Карлсен – 4,5.
9. Шахрияр Мамедьяров – 4.
10. Арьян Тари – 2.
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