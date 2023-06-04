Том Брэди: уверен, что больше не буду играть

Знаменитый квотербек Том Брэди опроверг возможность своего возвращения на поле в Национальной футбольной лиге. В прошлом месяце появились слухи, что бывший игрок может не только стать совладельцем «Лас-Вегас Рэйдерс», но и начать выступать за команду.
«Я уверен, что больше не буду играть. Я попытался сделать так, чтобы это было понятно. И я ненавижу, что приходится продолжать делать такие заявления, потому что уже много раз говорил людям об этом», — приводит NBC слова Брэди.
Американец семь раз выигрывал Супербоул и считается одним из лучших игроков в истории американского футбола. В начале февраля 2022 года Брэди заявил о своём уходе из НФЛ, но уже менее чем через полтора месяца сообщил, что продолжит играть. 1 февраля 2023 года он вновь заявил о завершении карьеры.
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