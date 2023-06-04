«КПРФ» — «Норильский никель»: во сколько начнётся 2-й матч, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 4 июня, пройдёт второй матч финальной серии чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги между «КПРФ» и «Норильским никелем». Игра пройдёт в Климовске (Московская область). Первый матч серии до трёх побед со счётом 4:0 выиграл «КПРФ».

Встреча начнётся в 17:00 мск. Её в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ» (трансляция начнётся в 16:55 мск).

Это не первое противостояние соперников в плей-офф Суперлиги. В сезоне-2020/2021 победу в серии за третье место одержал «Норильский никель» (3-1). Однако в прошлом сезоне «КПРФ» удалось взять реванш уже в полуфинальной серии (3-2).

На пути к финалу «КПРФ» обыграл «Новую генерацию» (3-0), а затем с аналогичным счётом в полуфинальной серии оказался сильнее «Синары». «Норильский никель» в четвертьфинале прошёл «Тюмень» (3-1), а в полуфинальной серии — «Газпром-Югра» (3-2).