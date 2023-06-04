«Газпром-Югра» обыграл «Синару» и сравнял счёт в бронзовой серии ЧР по мини-футболу

Мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» одержал победу над «Синарой» из Екатеринбурга во втором матче команд в рамках бронзовой серии чемпионата России по мини-футболу. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу команды из Югорска.

Голами в составе победителей отметились Жуау Гилерме, Андрей Афанасьев, Павел Симаков и ставший автором победного гола Александр Пирогов, отличившийся за минуту до финального свистка. У «Синары» отличились Павел Карпов, Валерий Дёмин и Максим Герасимов.

После двух матчей счёт в серии равный — 1-1. Третья игра пройдёт 9 июня в Екатеринбурге.

Напомним, в полуфинальной серии нынешнего розыгрыша чемпионата России «Газпром-Югра» уступил «Норильскому никелю», а «Синара» проиграла московскому клубу «КПРФ».

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Серия за третье место. Второй матч

«Газпром-Югра» (Югорск) — «Синара» (Екатеринбург) — 4:3.