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Гандболисткам ЦСКА вручили Кубок чемпионок Суперлиги

Гандболисткам ЦСКА вручили Кубок чемпионок Суперлиги
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ЦСКА одержал победу в финальной серии чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги. В финальном матче соревнований столичные гандболистки со счётом 2-1 обыграли «Ростов-Дон».

Решающий матч серии прошёл на домашней арене ЦСКА, в Москве. Хозяева со счётом 35:29 обыграли гостей.

«Чемпионат» предлагает к просмотру видео с церемонии награждения чемпионок.

Видео доступно в телеграм-канале ПГК ЦСКА. Права на видео принадлежат Федерации гандбола России.

Отметим, что ЦСКА также выиграл регулярный чемпионат Суперлиги. Команда выиграла 35 из 36 проведённых матчей. «Ростов-Дон» с 26 победами был вторым.

Бронзовыми призёрами Суперлиги стали гандболистки «Звезды» (Звенигород).

Гандбол. Суперлига. Женщины. Финальная серия. Третий матч

ЦСКА (Москва) – «Ростов-Дон» (Ростов) – 35:29 (19:13, 16:16).

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