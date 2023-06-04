Анна Вяхирева стала победительницей Лиги чемпионов в составе «Вайперс Кристиансанд»

Норвежский гандбольный клуб «Вайперс Кристиансанд», за который на позиции правого полусреднего выступает россиянка Анна Вяхирева, стал победителем розыгрыша женской Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

В финальном матче «Вайперс Кристиансанд» обыграл венгерский «Ференцварош» с перевесом в четыре мяча – 28:24. Анна Вяхирева стала самым результативным игроком в составе своей команды, наряду с норвежкой Суннивой Нус Андерсен, отметившись во встрече шестью забитыми мячами.

Напомним, «Вайперс Кристиансанд» — победитель двух предыдущих розыгрышей Лиги чемпионов. Таким образом, норвежская команда оформила третий титул подряд.

Отдельно стоит отметить, что на финальной игре присутствовали 20 022 зрителя, что стало мировым рекордом посещаемости для женского гандбола.

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. Финал

«Вайперс Кристиансанд» (Норвегия) — «Ференцварош» (Венгрия) — 28:24 (14:13).