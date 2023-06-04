«Ростов-Дон» подал третий подряд протест на исход встречи с ЦСКА в финальной серии

Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» по итогам третьего, финального матча серии за первое место Суперлиги России подал протест на итог встречи с ЖГК ЦСКА. Соответствующая пометка зафиксирована в официальном протоколе игры.

После предыдущих двух матчей команда из Ростова-на-Дону также протестовала против результатов, однако оба обращения клуба были отклонены Комиссией по организации и проведению соревнований Федерации гандбола России.

Напомним, в воскресенье, 4 июня, ЖГК ЦСКА на своём поле обыграл «Ростов-Дон» со счётом 35:29 и стал чемпионом России по гандболу. ЦСКА также выиграл регулярный чемпионат Суперлиги. Команда выиграла 35 из 36 проведённых матчей. «Ростов-Дон» с 26 победами был вторым.