«Ростов-Дон» подал третий подряд протест на исход встречи с ЦСКА в финальной серии
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Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» по итогам третьего, финального матча серии за первое место Суперлиги России подал протест на итог встречи с ЖГК ЦСКА. Соответствующая пометка зафиксирована в официальном протоколе игры.
После предыдущих двух матчей команда из Ростова-на-Дону также протестовала против результатов, однако оба обращения клуба были отклонены Комиссией по организации и проведению соревнований Федерации гандбола России.
Напомним, в воскресенье, 4 июня, ЖГК ЦСКА на своём поле обыграл «Ростов-Дон» со счётом 35:29 и стал чемпионом России по гандболу. ЦСКА также выиграл регулярный чемпионат Суперлиги. Команда выиграла 35 из 36 проведённых матчей. «Ростов-Дон» с 26 победами был вторым.
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