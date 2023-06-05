Алексей Свирин: в гребном спорте у нас остаются шансы попасть на Олимпийские игры

Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин рассказал о шансах россиян отобраться на Олимпиаду-2024, которая пройдёт в Париже.
«Безусловно, у нас остаются шансы попасть на Олимпийские игры. В нашем виде спорта ещё ничего не потеряно, потому что первые лицензии будут разыгрываться в сентябре на чемпионате мира в Сербии. Мы ведём диалог с Международной федерацией гребного спорта, и я надеюсь, что наши спортсмены выступят на чемпионате мира. В следующем году тоже будет много регат, где мы можем побороться за олимпийские лицензии. Я думаю, решение о возможном нашем участии будет принято в июне», — приводит слова Свирина ТАСС.
Напомним, 28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причём только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооружёнными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.
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