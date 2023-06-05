Хикару Накамура вышел на вторую строчку мирового рейтинга ФИДЕ

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После победы над Арьяном Тари в партии 5-го тура супертурнира Norway Chess Хикару Накамура поднялся на вторую строчку мирового рейтинга по классическим шахматам.

В прошлый раз Хикару Накамура занимал вторую позицию более семи лет назад – в октябре 2015 года.

Лидирует в рейтинге норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен.

Так выглядел рейтинг ФИДЕ на 1 июня:

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2853.

2. Алиреза Фируджа (Франция) – 2786.

3. Дин Лижэнь (Китай) – 2780.

4. Ян Непомнящий (Россия) – 2779.

5. Хикару Накамура (США) – 2775.

6. Фабиано Каруана (США) – 2773.

7. Аниш Гири (Нидерланды) – 2772.

8. Уэсли Со (США) – 2765.

9. Вишванатан Ананд (Индия) – 2754.

10. Рихард Раппорт (Румыния) – 2752.

11. Сергей Карякин (Россия) – 2750.