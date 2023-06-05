Ренат Лайшев: будто мы индейцы первобытные. Все хотят нас в резервации какие-то посадить

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился мнением об условиях МОК для допуска россиян на международные соревнования.
«Это должно быть возможным только при возвращении флага, формы и гимна России. И не надо поддаваться на какие-то послабления. Будто мы индейцы первобытные. Все хотят нас в резервации какие-то посадить. Нам необходимо возвращаться на достойнейшем уровне, как это было всегда. В обратном случае нам надо проводить альтернативные Игры. Ведь достаточное количество стран – БРИКС, Азии, Латинской Америки, которые с удовольствием будут участвовать в таких соревнованиях. И делать их интереснее и сильнее.
Это политические игры, которые сейчас есть в мире. И Бах хочет подстроиться под всю эту конструкцию недружественных России стран. Он пытается угодить всем. А то, что наши спортсмены самые сильные, то мы это знаем. Участвовать в нейтральном статусе? Тут есть другой момент. Олимпиада – ответственные соревнования, и к ним нужно системно готовиться. Как это делать, если нет гарантии участия? В общем, есть люди умнее, думаю, они примут правильное политическое решение», — приводит слова Лайшева «ТИ-Спорт».
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