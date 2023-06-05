Тренер Лилии Хузиной: с ранних кадетских времён мы с мечтали победить на Чемпионате мира

Личный тренер новоиспечённой чемпионки мира по тхэквондо Лилии Хузиной Андрей Пак поделился эмоциями после победы на чемпионате мира.

«Какие эмоции были у Лили после победы? Она говорила, что не может до конца поверить, что сделала это! Это был какой-то эмоциональный взрыв, космос, эмоции счастья, радости, смешанные с рыданиями. Я — первый тренер Лили. Мы с ней вместе с самых первых её дней в спорте, когда она в 8 лет начала заниматься тхэквондо, и по сей день. На все турниры, какие были, начиная с самых ранних в детском возрасте, я выводил её на бои и секундирование. Единственный турнир, где я этого не делал, был этот чемпионата мира. Тут её выводил старший тренер женской сборной России Дмитрий Тарасов. Тем не менее финал, полуфинал, четвертьфинал, где Лиля встречалась с действующей чемпионкой мира, и все предварительные бои были для меня, как и для Лили, сверхнапряжёнными. Я бы сказал, что это был сплав сильного волнения, собранности и чемпионской злости, когда человек готов бороться до победного.

Ещё с ранних кадетских времён, когда Лиля была юным подростком, мы с ней мечтали победить на чемпионате мира и Олимпийских играх. Тогда, участвуя на первенстве мира среди кадетов и позже на первенстве мира среди юниоров, Лиля завоёвывала только бронзу. При том, что и там, и там мы готовились к золоту. Тогда для Лили это было сильным потрясением. Поэтому здесь, впервые участвуя на самом главном турнире, чемпионате мира, мы не хотели осечек. Мы понимали, что завоевать золото будет архисложно. Это было бы как долететь до луны, но не совру, если скажу, что знали, что мы можем это сделать. Поэтому после финального сигнала у нас был просто ядерный взрыв эмоций. Это невероятное чувство, до сих не верится (улыбается). Ну, а поздравлений и сообщений после этого был просто шквал, не успевал всем отвечать взаимностью", — сказал Пак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.