Видео: невероятный гол Юлии Манагаровой в ворота ЦСКА в финале гандбольной Суперлиги

В третьем матче финальной серии чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги правая крайняя команды «Ростов-Дон» и сборной России Юлия Манагарова забросила мяч в ворота ЦСКА в прыжке, находясь при этом спиной к воротам. После этого гола, забитого на 25-й минуте второго периода, счёт стал 30:26 в пользу армейского клуба.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Ростов-Дона». Права на видео принадлежат ФГР.

ЦСКА довёл матч до победы со счётом 35:29, выиграл финальную серию со счётом 2-1 и стал чемпионом России.

Напомним, в регулярном чемпионате ЦСКА выиграл 35 из 36 проведённых матчей. «Ростов-Дон» с 26 победами стал вторым.

В ходе финальной серии «Ростов-Дон» подавал протесты на результат каждого матча, не согласившись с дозаявкой на решающие игры отозванной из аренды в словенский «Крим» гандболистки сборной России Дарьи Дмитриевой. При этом ФГР сочла действия ЦСКА соответствующими регламенту.