«Мой «последний танец» на гандбольной арене!» Владлена Бобровникова — о финале Суперлиги

Олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка России по гандболу Владлена Бобровникова попрощалась с любимым видом спорта на финале Суперлиги «Ростов-Дон» — ЦСКА.
«Мой «последний танец» на гандбольной арене! К сожалению, рак (кто не знает, я прохожу 3 курс химиотерапии, лечусь от #лимфомаходжкина, по фоткам и не скажешь, да?) не дал мне закончить с гандболом, именно играя на поле, за любимый «Ростов-Дон», убиваясь на поле, как я всегда это делала!
Фото: Личный архив Владлены Бобровниковой
Ничего! Я сидела на финале очень близко к скамейке, и по просьбе тренерского штаба даже сказала перед игрой напутственные слова моей команде (правда половина выходили с собрания в слезах, но, надеюсь, я их мотивировала).
Фото: Личный архив Владлены Бобровниковой
25 лет в гандболе — за плечами, успешная карьера, которой я горжусь! Я выросла и играла в городе Краснодар, где жила моя семья, под крылышком у родителей! Я исполнила мечту и играла за границей, в Сербии (выучила язык) потом в Италии, стала там чемпионкой страны и встретила любовь всей жизни.
Фото: Личный архив Владлены Бобровниковой
Я приехала в знаменитый «Ростов-Дон» с моим итальянцем в 2012 году и отдала сердце этому городу! Я, потеряв надежду играть за сборную, попала туда в первый раз очень поздно для игрока, в 26 лет! А в 28 лет повесила на шею заслуженное золото Олимпиады в Рио! Я Гандбольная золушка!» — написала Бобровникова в соцсетях.
- 5 июня 2023
-
20:05
-
17:59
-
17:48
-
17:21
-
16:56
-
16:50
-
15:34
-
14:55
-
12:28
-
12:23
-
10:48
-
10:32
-
09:40
- 4 июня 2023
-
21:30
-
21:17
-
21:15
-
20:36
-
19:21
-
18:38
-
18:25
-
17:24
-
17:19
-
16:55
-
16:35
-
15:12
-
13:42
-
13:30
-
12:32
-
11:31
-
10:58
-
09:45
-
05:25
-
03:23
- 3 июня 2023
-
23:37
-
20:51