«Мой «последний танец» на гандбольной арене!» Владлена Бобровникова — о финале Суперлиги

Олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка России по гандболу Владлена Бобровникова попрощалась с любимым видом спорта на финале Суперлиги «Ростов-Дон» — ЦСКА.

«Мой «последний танец» на гандбольной арене! К сожалению, рак (кто не знает, я прохожу 3 курс химиотерапии, лечусь от #лимфомаходжкина, по фоткам и не скажешь, да?) не дал мне закончить с гандболом, именно играя на поле, за любимый «Ростов-Дон», убиваясь на поле, как я всегда это делала!

Фото: Личный архив Владлены Бобровниковой

Ничего! Я сидела на финале очень близко к скамейке, и по просьбе тренерского штаба даже сказала перед игрой напутственные слова моей команде (правда половина выходили с собрания в слезах, но, надеюсь, я их мотивировала).

Фото: Личный архив Владлены Бобровниковой

25 лет в гандболе — за плечами, успешная карьера, которой я горжусь! Я выросла и играла в городе Краснодар, где жила моя семья, под крылышком у родителей! Я исполнила мечту и играла за границей, в Сербии (выучила язык) потом в Италии, стала там чемпионкой страны и встретила любовь всей жизни.

Фото: Личный архив Владлены Бобровниковой

Я приехала в знаменитый «Ростов-Дон» с моим итальянцем в 2012 году и отдала сердце этому городу! Я, потеряв надежду играть за сборную, попала туда в первый раз очень поздно для игрока, в 26 лет! А в 28 лет повесила на шею заслуженное золото Олимпиады в Рио! Я Гандбольная золушка!» — написала Бобровникова в соцсетях.